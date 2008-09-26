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Spor

Kocaelispor'da İpekoğlu dönemi bitti

Turkcell Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olduktan sonra, Fortis Türkiye Kupası'nda deplasmanda Manisaspor'a yine aynı skorla 4-1 mağlup olan Kocaelispor'da yöneti

26 Eylül 2008 03:00


Kocaelispor Yönetim Kurulu, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Engin İpekoğlu'nun görevine son verdi.

Turkcell Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olduktan sonra, Fortis Türkiye Kupası'nda deplasmanda Manisaspor'a yine aynı skorla 4-1 mağlup olan Kocaelispor'da yönetim kurulu aldığı kararla Engin İpekoğlu'nun görevine son verdiğini resmi sitede açıkladı.

Açıklamada, "Kocaelispor Yönetim Kurulu üyelerinin, deplasmanda oynanan ve 4-1 Manisaspor’un galibiyeti ile son bulan Fortis Türkiye Kupası maçından sonra teknik direktör Engin İpekoğlu ile birlikte yaptıkları durum değerlendirmesinden yol ayrılığı çıktı. Değerlendirmede özellikle yaşanan son gelişmeler çerçevesinde teknik heyette olası bir kan değişikliğinin takıma ivme kazandıracağı sonucuna varıldı. Takımın bu akşam yapacağı idman antrenör Bülent Gürbey nezaretinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Sami Durmuşoğlu, resmi siteye yaptığı kısa açıklamada teknik direktör adayları ile görüşmeler yapıldığını ve en kısa sürede bu sorunun çözülerek camianın beklentilerine cevap vereceklerini belirterek, "Engin Hocamıza ve ekibine, Kocaelispor Kulübüne yaptıkları hizmet için teşekkür ediyoruz" dedi.

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