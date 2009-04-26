Kocaelispor yılmıyor



Kocaelispor evinde Antalyaspor’u 1-0 yenerek, bitime 5 hafta kala ligde kalma umutlarını korudu.





Turkcell Süper Lig’de son 3 maçını kaybederek ligde kalma şansını azaltan Kocaelispor, 29. haftada sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.



İlk yarısı golsüz geçilen maçta ikinci yarıda oyuna giren Hamza’nın 52. dakikada attığı golle ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.



Yeşil-siyahlılar bu sonuçla 4 maç sontra kazanrak puanını 26’ya çıkardı. Ancak Kocaelipor bitime 5 maç kala hala Konyaspor ve Denizlispor’un 6 puan gerisinde bulunuyor.



Oynadığı son 6 maçta ikinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 29. haftayı 35 puanla kapattı.



KOCAELİSPOR: 1 - ANTALYASPOR: 0

Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Tolga Özkalfa, Mehmet Metin, Hakan Yemişken

Kocaelispor: Serdar Kulbilge, Sadigov, Levent, Cesar, Adem, Nsumbu, Taner, Murat, Ergün, Agbetu, Muhammet

Antalyaspor: Ömer, Uğur, Yalçın, Musa, Şenol, Ali Zitouni, Ertuğrul, Hakan, Fatih, Tita, Djiehoua



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Uğur'un kullandığı faul atışında ceza alanı arka direk önünde Tita'nın kafa vuruşunda, kaleci Serdar Kulbilge'yi geçen topu Sadıgov kafayla kornere gönderdi.



21. dakikada ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Agbetu'nun sert şutunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etti.



24. dakikada Ali Zitouni'nin sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmaya çalışan Ergün'ün ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.



25. dakikada Ergün'ün sağdan ortasında, ceza alanındaki Nsumbu'nun vuruşunda kale direğine çarpan topu Antalyaspor defans oyuncuları uzaklaştırdı.



40. dakikada ceza alanı içinde Yalçın'ın kafayla indirdiği topa Tita'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.



43. dakikada Murat'ın pasıyla ceza alanına giren Taner'in aşırtma vuruşunda top üsten auta gitti.



