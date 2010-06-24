Kocaelispor Başkanı serbest bırakıldı

T24 - Yaklaşık 1 ay önce ''usulsüz işlem yapma ve ''zimmete para geçirme'' suçlarından tutuklanan Kocaelispor Başkanı Muammer Çelik, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



''Usulsüz işlem yapma ve ''zimmete para geçirme'' suçlarından geçen ay tutuklanan Kocaelispor Başkanı Muammer Çelik'in de aralarında bulunduğu 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muammer Çelik, eski Kocaelispor Başkanı Serhan Gürkan ve Ahmet Tandoğan ile 12 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan Gürkan, Kocaelispor'un maddi açıdan çok zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, ''Bu dönemde de kulüp adına değil yöneticiler adına hesap açıyorduk. Yönetim kurulu üyeleri taahhüt ettikleri miktarlar kadar çek verdiler ancak bir kısmı ödemede bulunmadı. Ahmet Tandoğan kulüpten 300 bin TL alacağı olduğunu söyleyince kulübe ait bir taşınmazın kira gelirine temlik koyduk'' diye konuştu.





'Kulübü kurtarmak için birçok şahsi çekimi verdim'





Muammer Çelik ise Ahmet Tandoğan'ın alacağına karşılık kulübe ait bir binanın kira gelirinin temlik edilmesine yönetimce karar verdiklerini belirterek, '' Zaten bu binanın geliri sürekli temlik ediliyordu. Bunda herhangi bir yanlış görmedim. Şu anda Kocaelispor'un başkanlığını yapmaktayım. Kulübü zor durumdan kurtarmak için birçok şahsi çekimi vermiş bulunmaktayım. Kulübün parasını zimmetime geçirmem mümkün değildir'' dedi.



Tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Metin Aslan, suç niteliği delillerin büyük oranda toplandığını belirterek, tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, yüklenen suçların nitelik değiştirmesi ihtimali, delil durumu ve savunmaların alınmış olması nedeniyle tutuklu sanıklar Çelik, Gürkan ve Tandoğan'ın tahliyesine karar verdi.





