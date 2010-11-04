-KOCAELİSPOR BAŞKANI KORKUTTU KOCAELİ (A.A) - 04.11.2010 - Kocaelispor Kulübü Başkanı Muammer Çelik, ilaç zehirlenmesi teşhisiyle İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Körfez Sanayi Sitesi'ndeki bürosunda çalışan personeli tarafından baygın durumda bulunan Çelik, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'in aşırı dozda aldığı ilaçtan zehirlendiği belirlendi. Midesi yıkanan Çelik, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.