Kocaelispor - Payasspor: 0-0

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: İsmetpaşa

HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Onur İçyer (xx), Hakan Akkaynak (xx)

KOCAELİSPOR: Yusuf (xxx) - Fatih (xx), Kadir (xx), Murat (xx), Ali (xx), Mert (xx)(Dk.89 Kemal Can), Sefa (xx), Gökdeniz (xx)(Dk.64 İshak xx), Burak Süleyman (xx), Hamza (xx), Burak Özbakır (xx)(Dk.84 Mehmet)

PAYASSPOR: Ahmet (xxx) - Cuma Ali (xx), Arif (xx), Gökhan Çırak (x)(Dk.33 Ömer xx), Koray(xx)(Dk.86 Buran), Abdülsamet (xx)(Dk.77 Gökhan Öztürk x), Murat Can (xx), Deniz (xx), Aykut (xx), Tevfik (xx), Necmi (xx)

GOL: Yok

SARI KART: Ahmet (Payasspor)

Spor Toto 3. Lig 3. Grup\'ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında Payasspor ile golsüz berabere kaldı.

25\'nci dakikada Payasspor\'un atağında sol kanattan Aykut\'un ortasında ceza sahası içinde Murat Can\'ın röveşata vuruşunda top kaleci Yusuf\'ta kaldı.

33\'ncü dakikada Burak Süleyman\'ın pasıyla buluşan Hamza bekletmeden Gökdeniz\'e çıkardı. Gökdeniz\'in sert şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.

38\'nci dakikada ceza sahası içinde Mert\'in şutunu kaleci Ahmet çelerken, boşta kalan topa Burak Özbakır vurdu. Kaleci Ahmet bu kez iki hamlede topa sahip oldu.

59\'uncu dakikada Burak Özbakır\'ın pasında ceza sahasında buluşan Gökdeniz\'in vuruşu auta çıktı.

76\'ncı dakikada Burak Süleyman\'ın ortasına yükselen Burak Süleyman\'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

82\'nci dakikada Gökhan Öztürk\'ün pasında topla buluşan Murat Can\'ın plase vuruşu kaleci Yusuf\'ta kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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