T24 LogoT24 Logo
Spor

Kocaelispor - Payasspor: 0-0

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Onur İçyer (xx), Hakan Akkaynak (xx) KOCAELİSPOR: Yusuf (xxx) - Fatih (xx), Kadir (xx), Murat (xx), Ali (xx), Mert (xx)(Dk

22 Ekim 2017 00:09

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Onur İçyer (xx), Hakan Akkaynak (xx)
KOCAELİSPOR: Yusuf (xxx) - Fatih (xx), Kadir (xx), Murat (xx), Ali (xx), Mert (xx)(Dk.89 Kemal Can), Sefa (xx), Gökdeniz (xx)(Dk.64 İshak xx), Burak Süleyman (xx), Hamza (xx), Burak Özbakır (xx)(Dk.84 Mehmet)
PAYASSPOR: Ahmet (xxx) - Cuma Ali (xx), Arif (xx), Gökhan Çırak (x)(Dk.33 Ömer xx), Koray(xx)(Dk.86 Buran), Abdülsamet (xx)(Dk.77 Gökhan Öztürk x), Murat Can (xx), Deniz (xx), Aykut (xx), Tevfik (xx), Necmi (xx)
GOL: Yok
SARI KART: Ahmet (Payasspor)

Spor Toto 3. Lig 3. Grup\'ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında Payasspor ile golsüz berabere kaldı.
25\'nci dakikada Payasspor\'un atağında sol kanattan Aykut\'un ortasında ceza sahası içinde Murat Can\'ın röveşata vuruşunda top kaleci Yusuf\'ta kaldı.
33\'ncü dakikada Burak Süleyman\'ın pasıyla buluşan Hamza bekletmeden Gökdeniz\'e çıkardı. Gökdeniz\'in sert şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.
38\'nci dakikada ceza sahası içinde Mert\'in şutunu kaleci Ahmet çelerken, boşta kalan topa Burak Özbakır vurdu. Kaleci Ahmet bu kez iki hamlede topa sahip oldu.
59\'uncu dakikada Burak Özbakır\'ın pasında ceza sahasında buluşan Gökdeniz\'in vuruşu auta çıktı.
76\'ncı dakikada Burak Süleyman\'ın ortasına yükselen Burak Süleyman\'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
82\'nci dakikada Gökhan Öztürk\'ün pasında topla buluşan Murat Can\'ın plase vuruşu kaleci Yusuf\'ta kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol KAÇMAZİZMİTKocaeli DHA STATYakupOnurHakan AkkaynakYusufFatihKadirMuratAliMertKemal Can SefaGökdenizBurak SüleymanHamzaBurakMehmet PAYASSPOR AhmetCuma AliArifGökhanKorayxxDkBuran AbdülsametMurat Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24