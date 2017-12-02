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Spor

Kocaelispor - Karacabey Birlikspor: 0-0

Erol KAÇMAZ / İZMİT, (DHA) STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Mehmet Mithat Levent (xxx), İsa Doğanlar (xxx) KOCAELİSPOR: Yusuf (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx), Kemal Can (xx), Onur Öztonga (xx), Onur Kandöken (xx), Kerem (xxx)(Dk

02 Aralık 2017 19:34

Erol KAÇMAZ / İZMİT, (DHA)

STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Mehmet Mithat Levent (xxx), İsa Doğanlar (xxx)
KOCAELİSPOR: Yusuf (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx), Kemal Can (xx), Onur Öztonga (xx), Onur Kandöken (xx), Kerem (xxx)(Dk. 90 İshak), Mehmet (xx)(Dk. 66 Burak Özbakır xx), Burak Süleyman (xx), Gökdeniz (xx), Özgür (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (xxx) - Ömer Faruk (xxx), Yasin (xx)(Dk. 84 Yusuf), Sedat (xxx), Emre (xx), Batuhan (xxx), Bünyamin (x)(Dk. 37 Ahmet x), Ali (xx), Fatih (xx), İlyas (xx), Emirhan (xx)(Dk. 66 Oğuzhan xx)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Ahmet (Karacabey Birlikspor)
SARI KART: Kerem (Kocaelispor) - Ömer Faruk, İlyas (Karacabey Birlikspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Kocaelispor sahasında Karacabey Birlikspor ile golsüz berabere kaldı.

11\'inci dakikada Burak Süleyman\'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kandöken\'in şutu kalecide kaldı.
12\'nci dakikada Özgür\'ün pasında buluşan Onur Kandöken\'in sert şutu kaleci Mehmet Mert\'ten dönerken, defans topu uzaklaştırdı.
40\'ıncı dakikada serbest vuruşu kullanan Burak Süleyman\'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.
45\'inci dakikada  Ahmet\'in ön direğe doğru kullandığı serbest atışı ceza sahası içinde arkaya doğru kafayla aşırtan Ömer Faruk\'un vuruşu auta çıktı.
72\'nci dakikada Kocaelispor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Fatih Adigüzel\'in ceza sahası içine ortasında Onur Kandöken\'in kafa vuruşunda top auta gitti.
75\'inci dakikada Karacabey Birlikspor\'da kazanılan serbest vuruşta Ali\'nin şutu auta çıktı.
85\'inci dakikada Burak Özbakır\'ı yaptığı faulle durduran Ahmet, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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