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Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

06 Aralık 2017 15:13

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe kayak merkezi ve karla kaplanan köy yolları yapılan çalışmalarla ulaşıma açık tutuldu.
Kocaeli\'de ilçe merkezlerinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere kar düştü. Gece yüksek kesimlerde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesi ile kar yağışı etkisini gösterdi. Kayak merkezi Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, İzmit, Derince ve Körfez\'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının başlaması ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yollar ulaşıma açık tutuldu. 73 ana artere konuşlandırılan 410 personel ve 183 araçla kar yağışının etkili olduğu sırada çalışma yürütecek Büyükşehir Belediyesi, halkın yollarda sıkıntı yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda da uyarıda bulundu.

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