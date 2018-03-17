Kocaeli'nin ilk fabrikası turizme kazandırılacak

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atıl vaziyette bulunan 174 yıllık çuha fabrikası, Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla yeniden ayağa kaldırılmasının ardından kent turizmine hizmet edecek.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaptığı yazılı açıklamada, cennet bir köşe olarak tanımladıkları Kartepe'nin özellikle turizmle öne çıkan bir ilçe olduğunu belirtti.

Spor, kongre ve doğa turizmine ev sahipliği yapan Kartepe'nin tarih turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğuna değinen Üzülmez, Rahmiye Mahallesi'ndeki Mühimmat Depo Komutanlığı'na ait arazinin içerisinde yer alan tarihi çuha fabrikasını turizme kazandırmak için hareket geçtiklerini kaydetti.

Üzülmez, projeye gereken bütçenin ayrıldığını belirterek, "Yakında proje ihalemizi yapacağız. 2019 Mart-Nisan öncesi süreçler tamamlanmış olacak. Toplam 23 bin 700 metrekarelik alanda restore çalışması yapılacak. Projenin çizimi 2 milyon 626 bin lira oldu. Projenin toplam maliyeti da 83 milyon 500 bin lira olarak öngörülüyor. Ekstralarla birlikte 100 milyon liralık bir yatırımı dünya turizmine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

"Hedef, 1 milyon turist"

Fabrikanın günümüzde askeri alan içerisinde atıl bir şekilde kaldığını belirten Üzülmez, gerek Kocaeli'nin sanayi tarihi gerek şehircilik gerekse mimari özellikleri açısından Kartepe ve kent açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Üzülmez, geçen yıl 300 bini Kartepe olmak üzere Kocaeli'nin 580 bin civarında turisti ağırladığına dikkati çekerek, "Bu rakamlar bence yetersiz. Projelerimizin tamamlanmasının ardından en az 1 milyon turistin Kartepe'ye geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.