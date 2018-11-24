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Yaşam

"Kocaeli'nin bir aylık suyu kaldı"

Yaz aylarında dahi su düzeyinin daha yüksek olduğu Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 18'e düştü

24 Kasım 2018 19:28

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi azaldı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 18 oranına düştü.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajdaki su seviyesi 9 milyon 270 bin metreküp oldu.

Kocaeli'ye yalnızca 1 ay yetecek miktarda su kaldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

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