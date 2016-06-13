Kocaeli'nde zafer Bonus Unifree Parkur Racing

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3’üncü raundu Ford Otosan Kocaeli Rallisi’nde Historic Kategorisi'nin galibi Bonus Unifree Parkur Racing’ten Engin Kap – Özden Yılmaz ikilisi oldu.

İzmit ve çevresinde iki gün süren toprak zeminli yarışta Engin Kap – Özden Yılmaz ikilisi Ford Escort MK2 araçları ile Historic Kategorisinde birincilik kupasının sahibi olurken genel klasman birinciliğini Orhan Avcıoğlu kazandı. Bonus Unifree Parkur Racing’in yöneticisi Kerem Üstünkaya, şu ana kadar koşulan 3 rallide de Historic Kategorisi birincisi olmalarının nedenini takım başarısına bağlarken, “Pilotundan mekanik elemanına kadar takım olmayı başarmak gerekli” ifadesini kullandı.

