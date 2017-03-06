T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli’nde yedek parça fabrikasında yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın zorlukla söndürüldü

06 Mart 2017 01:43

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın güçlükle söndürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre akşam saatlerinde, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurulu otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın sevkiyat ve satın alma bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Alevlere önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kartepe'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürmekte yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi.

Yangında otomotiv yedek parçaları ile paletler yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çabası sonucu kontrol altına alındı. Pazar günü olması nedeniyle fabrikada çalışan olmaması faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

ETİKETLER

kocaelifabrikayangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24