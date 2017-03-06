Kocaeli’nde yedek parça fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın güçlükle söndürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre akşam saatlerinde, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurulu otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın sevkiyat ve satın alma bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Alevlere önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kartepe'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürmekte yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi.

Yangında otomotiv yedek parçaları ile paletler yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çabası sonucu kontrol altına alındı. Pazar günü olması nedeniyle fabrikada çalışan olmaması faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.