Kocaeli’nde Soma için 100 fabrikada üretim durdu

TÜRK-İŞ Kocaeli Temsilcisi Adnan Uyar, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından Kocaeli'nde 100'ü aşkın fabrikada bugün üretimin durduğunu açıkladı.

İşçi Sendikaları Manisa Soma'da yaşanan facianın ardından 1 günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi Adnan Uyar, Kocaeli'de Türk- İş'e bağlı sendikaların 1 gün iş bırakma eylemine işçilerin destek verdiğini belirterek şöyle dedi:

"Kocaeli'nde 100'ü aşkın fabrikada işçiler, bağlı bulundukları sendikalar ile ortak hareket ederek üretimi durdurdular. Soma'da yaşanan maden faciası bütün işçilerimizi derinden yaralamıştır. 1 gün iş bırakma eylemine katılan işçilerimiz bu sabah fabrikalarına giderek üretimi askıya almışlardır. Kocaeli'de iş bırakma eylemine katılım yoğun olmuştur. Soma'da hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine sabırlar diliyorum."

Bu arada İzmit'te, Soma'daki maden faciasını protesto için toplanan gruba müdahale edildi. Cumhuriyet Çocuk Parkı'nda toplanan bazı sendika, siyasi parti, sivil toplum ve öğrenci örgütü üyelerinden oluşan grup, slogan atarak AKP İl Başkanlığı'na yürüyünce polis müdahalesi geldi.