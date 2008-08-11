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Kültür-Sanat

Kocaeli’nde kayboldu, Münih’te bulundu

Kocaeli Müzesi'nden 2001 yılında çalınan heykel başı Almanya'nın Münih kentinde çıkarıldığı bir müzayedede bulunarak geri getirildi.

11 Ağustos 2008 03:00

Kocaeli Müze Müdürü Arkeolog İlksen Özbay, Kandıra ilçesi Kumköy köyünde bulunan Roma dönemine ait 3 heykelden birinin başının 2001 yılında Kocaeli fuar alanından çalındığını anımsattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucu Interpol bültenleriyle aranan heykelin, 2004 yılında Almanya'nın Münih kentinde bir müzayedede bulunduğunu anlatan Özbay, eserin Türkiye'ye iadesinin ardından 8 Mayıs 2008'den itibaren Anadolu Medeniyetleri Müzesinde muhafaza edildiğini söyledi.

Gerekli prosedürlerin tamamlanmasından sonra eseri teslim aldıklarını ifade eden Özbay, heykel başının Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğünde görevli uzman heykeltıraş Osman Avşar tarafından ait olduğu gövdeye monte işleminin de başladığını söyledi.

Hasarlı geldi

Özbay, şunları söyledi: "Buradaki eserin temizliğini yaptırırken baş yoktu, gelen baş temizlenmemiş durumda ve renk farkı var. Montajın ardından heykel başının temizlenmesi işlemine başlanacak. Eser tahrip görmüş, bizdeyken olmayan kırıklar var. Heykelimize kavuştuk, üçlü tamamlanmış oldu. Çok sevinçliyiz. Bu heykeller 'Mevsim Heykelleri' olarak biliniyor. Başaklı olan yaz heykeli, yanında kış heykeli, elinde mısır koçanı olan başı çalınan heykel de sonbahar heykeli."

2001 yılında Kocaeli Müzesi Müdürlüğü fuar alanında sergilenen 2. yüzyıl Roma dönemine ait 182 cm boyundaki heykelin yaklaşık 30 santimlik başı, 2001 yılında gövdeden koparılarak çalınmıştı.(AA)

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