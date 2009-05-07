Kocaeli'nde H1N1'e karşı önlemler alınıyor

Kocaeli'nde H1N1 virüsüne karşı limanlara yanaşan gemilerdeki personelin sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.



Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Sözen ve İl Sağlık Müdürü Hasan Aydınlık beraberinde İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezi görevlileri Dr. Günay Okul ve Sağlık memuru Mesut Aydın ile Derince Limanı'nda, H1N1 virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Vali Yardımcısı Ali Sözen, H1N1 virüsünün dünyada görülmeye başlamasıyla Sağlık Bakanlığınca yurt genelinde en üst seviyede tedbirler alındığınısöyledi.



İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezi sorumlu hekimi Günay Okul da alınan önlemler kapsamında limanlara gelen gemilerdeki personelin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Limanlarımıza gelen gemilerin izledikleri rotaya bakarak, şüpheli limanlardan gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Ayrıca gelen bütün gemilerin personelin sağlık kontrolü yapılarak, ısı ölçer cihazı ile vücut ısılarını belirliyoruz.



"Sağlık deklarasyon kartı" tüm personel tarafından doldurulup, kişiler hakkında her türlü tespiti yapıyoruz. Şu ana kadar limanlarımıza gelen gemilerde hiçbir şüpheli durumla karşılaşılmamıştır."



İl Sağlık Müdürü Hasan Aydınlık, Kocaeli'nde H1N1 virüsü ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı doğrultusunda, il pandemi planının yapıldığını, Pandemi İzleme Kurulu oluşturulduğunu belirtti.



Tüm sağlık personelinin eğitildiğini, tedavi amacıyla yeterli miktarda ilaç ve korunma amacıyla maske, gözlük gibi enfeksiyon korunma malzemelerinin temin edildiğini anlatan Aydınlık, "Sağlık kurumlarında görülen tüm grip vakaları takip ediliyor. Olası vaka ile karşılaşılması durumlarına yönelik acil eylem, laboratuvar, 112 nakil ve iletişim planları yapılıyor" dedi.

