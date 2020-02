Kocaeli'nde 'Efsane geri dönüyor' kampanyası

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



KOCAELİSPOR\'a destek olmak amacıyla \'Efsane geri dönüyor\" projesi kapsamında kampanya başlatıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaelispor\'a yardım toplamak amacıyla bir komite oluşturulduğunu, daha az maliyetlerle herkesin katılım sağladığı bir kampanyayı ortaya koymak istediklerini söyledi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy öncülüğündeki Valilik binasında yapılan toplantıya Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Emine Zeybek, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve birçok sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

\'KAMPANYA GENİŞ KİTLELERE TAŞINACAK\'

Kampanyanın geniş kitlelere taşınmasını amaçladıklarını söyleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, \"Bugün toplantımızda farklı siyasi partilerden milletvekilleri Kocaelispor için bir araya geldi ve hepsine teşekkür ediyorum. Kocaelispor için yardım toplamak adına bir komite oluşturuldu. Bir yardım hesabı açıldı. Temennimiz bu hesaba yardımların ulaştırılması ve sonrasında kulüp yönetimi ile durumu daha iyi noktalara taşımaktır. Bu kampanyanın geniş kitlelere taşınması amaçlarımızın başında gelmektedir. Daha az maliyetlerle herkesin katılım sağladığı bir kampanyayı ortaya koymak istiyoruz. Berberimizden, taksicimize ve toplumun her kesiminden insanımızın bu kampanyaya destek sağlaması bizim için çok önemlidir. Bu kampanya zorunlu değil gönüllü yapılacak bir kampanyadır\" dedi.

\'GEÇMİŞTE YAPILAN HATALARI TEKRAR ETMEYECEĞİZ\'

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Kocaelispor\'un durumundan rahatsızlık duyarak sorumluluk aldıklarını belirterek, \"4 yıl önce şehrin en önemli markası olarak gördüğümüz Kocaelispor’umuzun durumundan rahatsızlık duyarak sorumluluk aldık ve yola çıktık. Bugün gururla söyleyebilirim ki en az borcu olan ilk 10 kulüp içerisinde yer almaktayız. 130 milyon TL borcu olan bir şekilde başladık ve hem taraftarımız hem de şehrin dinamikleri ile birlikte mücadele verdik. Bizim 4 yıl boyunca söylediğimiz şeyleri bugün üç büyükler diye tabir edilen kulüplerin başkanları söylüyor. Geçmişte yapılan hiçbir hatayı tekrar etmeyeceğiz. Çünkü sonuç olarak kendi imkanlarıyla ayakta duran bir Kocaelispor istiyoruz. Bunun yanında Kocaelispor’umuzun hem altyapısı hem de as takımlarıyla şehre hizmet vermeye devam edecektir. Bugün büyük kulüplere baktığımızda çok sayıda yabancı oyuncu yedek kulübede otururken bile her dakika aldığı ücretler artmaktadır. Biz devletimizin yaptığı o muhteşem stada çıkarken bizim çocuklarımızın ismini sayacağımız bir 11’le çıkmak istiyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz\" diye konuştu.

Kocaelispor\'un önemli borçlarının ödendiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \'\'Kocaelispor’un borçlarının büyük ölçüde ödenmesi anlamında önemli bir yük aldık. KDV ile birlikte 70 milyon TL para harcadık. Bunu formüle ettik. Doğrudan doğruya yardımcı olmamız söz konusu değil. KEV arazisi ile biz bu parayı ödedik. Önemli borçlar ödendi ve sanırım bir miktar şahıslara olan borçlar kaldı. Bunlar çok açık ve net borçlar da değil. 1 TL olan borç 10 TL yazılmış bunlar o kadar önemli değil konumuz Kocaelispor’dur\" dedi.

\'DEPLASMANLARA 10 BİN KİŞİ GİDEN BİR KULÜPTÜ\'

Bu kampanyada hiçbir parti ya da kurumun adı öne geçmeyeceğini belirten MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, şöyle konuştu:

\"Bu manzara hem kentimiz hem de kulübümüz için güzel bir manzaradır. Ben 1990’lı yılların başında bu kulübe geldim. O zaman o takım sadece bir futbol takımı değildi. Deplasmanlara 10 bin kişiyle giden bir kulüptü. Salı günleri Fethiye Caddesi\'nde kulüp ve halk ile birlikte halk günü yapıyorduk. Sonra ki süreçte kötü yönetimler, sorunlar birçok şey oldu. Ama artık olanlar oldu ve önümüze bakmalıyız. Bu kampanya da hiçbir parti ya da kurumun adı öne geçmeyecektir. Burası siyaset üstü bir platformdur. Burada önemli olan konu Kocaelispor’umuzun şahlanışıdır. Sayın Valimiz, diğer milletvekili arkadaşlarımız ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu konuyu konuştuk ve herkes oldukça olumlu baktı. Bu hareket kentte Kocaelispor etrafında oluşacak bir birliktelik getirecektir.\"

Kampanya, Valilik kontrolünde gerçekleştirilecek. Kampanyada sanayi kuruluşları ile esnaflardan her ay belli bir ücret talep edilecek.

