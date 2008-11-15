Kocaeli'nde demir-çelik fabrikasına isyan

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik beldesinde demir-çelik fabrikası kurulacağı iddiaları üzerine kimi belde sakinleri, bölgede daha fazla sanayileşmeye karşı oldukları gerekçesiyle tepki gösterdi.



Uzunbey mahallesinde, Kocaeli Sivil İnisiyatif Platformu üyesi bir grup ile kimi mahalle sakinleri, bir sanayicinin demir-çelik fabrikası kuracağı ileri sürülen arazide toplandı.



Gruba destek vermek amacıyla gelen Uzunçiftlik Belediye Başkanı Yaşar Sönmez, burada yaptığı açıklamada, bölge sakinlerini çevreye duyarlılıklarından ve gösterdikleri tepkiden dolayı kutladığını belirterek, bölgenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek ölçekli nazım imar planında küçük sanayi alanı olarak gözüktüğünü ve ağır sanayiye zaten izin verilemeyeceğini söyledi.



Sözü geçen yaklaşık 1200 dönümlük araziye, bir sunta ve MDF fabrikası sahibi sanayicinin, demir-çelik fabrikası kuracağı yönündeki söylentiler üzerine daha önce tepkilerini dile getirdiklerini hatırlatan Sönmez, sanayiciyle görüştüğünü ve kendilerine böyle bir tesis kurma düşüncesinde olup olmadığını net olarak bildirmediğini, yalnızca araştırma yaptığını ifade ettiğini kaydetti.



İkinci Dilovası olmasın!



Bölgenin "ikinci bir Dilovası" olmasına izin vermeyecekleri görüşünde olduklarını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:



"Bugün de bu amaçla buradayız ve böyle bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğimizi deklare ediyoruz. İnsan sağlığını tehdit edici boyutta olan fabrikaya kesinlikle hayır diyoruz. Burada olacaksa bacasız sanayi olmasını arzuluyoruz. Bölgenin doğusu konutlar, batısı, kuzeyi ve güneyi sanayi tesisleriyle çevrili. Bu bölge, tarım vasfını bir kere yitirdi. Burada muhakkak bir sanayi olacak, buraya gelecek olan sanayinin kirletici olmaması, bacasız sanayi olmasını arzuluyoruz."



'Plansız sanayileşmenin bedelini ödüyoruz'



Grup adına açıklama yapan KYÖD Başkanı Mustafa Küpçü ise Kocaeli'nin, 1960'lı yıllardan itibaren plansız ve çarpık sanayileşmenin ağır bedelini ödediğini ileri sürerek, geçmişte yapılan yanlışlar nedeniyle kentin akarsuları, denizi, toprağı ve havasının kirletildiğini, en verimli tarımsal alanların sanayi ve kentsel yapılanmalara açıldığını vurguladı.



Küpçü, Kocaeli'nin en verimli tarım alanlarından olan Uzunçiftlik beldesine yeni demir-çelik, boru ve lojistik tesisler kurulmasının gaflet ve hoyratlık örneği olacağını da ileri sürdü.



Grup, açıklamaların ardından dağıldı.

