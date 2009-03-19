Kocaeli'nde bilimsel hırsızlık!

Kocaeli'nde, İstanbul-İzmit güzergahındaki çok sayıda marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen baba ve oğlu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin özel güvenlik elemanları, markette durumlarından şüphelendikleri iki kişiyi güvenlik kameralarıyla takibe aldı.



Raflardan bazı ürünleri hediye paketi şeklinde hazırlanmış 3 koliye yerleştirdiği belirlenen 2 kişi, bazı ürünlerin ücretini ödeyerek marketten çıkmaya çalışırken özel güvenlik görevlilerince yakalandı.



Kolilerde bin 700 TL değerinde gıda, kozmetik ve sağlık ürünü bulan görevliler, Mehmet Y. (55) ile oğlu Ahmet Ersen Y'yi (37) Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.



Polis ekipleri, baba ve oğlunun üzerinde, ürünlerde çalınmaya karşı kullanılan aparatları sökmeye yarayan alet, otomobillerinin bagajında 10 kilogram kaşar peyniri, 9 kangal sucuk, çok sayıda tıraş bıçağı ve çeşitli kozmetik ürünleri ele geçirdi.



İstanbul'da yaşadığı öğrenilen baba ve oğlunun İstanbul-İzmit güzergahındaki çok sayıda marketten hırsızlık yaptığı, çaldıkları malzemeleri, market çıkışında alarm sisteminin uyarı vermemesi için alüminyum folyoyla kapladıkları hediye paketi şeklinde hazırlanmış kolilere doldurduğu veya ürünlerin üzerindeki alarm veren aparatları söktüğü belirlendi.



Ahmet Ersen Y'nin çok sayıda hırsızlık suçundan konulduğu cezaevinden 6 ay önce tahliye edildiği, iş bulmak için müracaat ettiği yerlerden sabıkası nedeniyle olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü.Daha önce ticaretle uğraştığı öğrenilen zanlıların, borçlarını ödemek için hırsızlık yaptıklarını söyledikleri belirtildi.



Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

