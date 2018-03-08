Kocaeli'nde 4 ton kaçak et ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Dilovası Çerkesli Mahallesi'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi.

Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.

