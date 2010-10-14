-KOCAELİLİ DEPREMZEDELERDEN EYLEM KOCAELİ (A.A) - 14.10.2010 - Kocaeli'de, aralarında 17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında Arızlı Konutlarına geçici olarak yerleştirilen depremzedelerin de bulunduğu grup, kira ve aidatlarını ödemedikleri için haklarında çıkartılan icra kararını protesto etmek için Kocaeli Valiliği önünde eylem yaptı. Merkez Bankası Kocaeli Şubesi önünde toplanan grup, pankartlarla Kocaeli Valiliği önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Kocaeli Valiliği Tören Alanı önünde grup adına basın açıklamasını okuyan Recep Uğur, 2 yıldır Arızlı Konutlarında insanlık suçunun işlendiğini savundu. Konutlarda kalan insanların gözaltılara, biber gazlarına, darplara ve hukuk ihlallerine maruz kaldığını öne süren Uğur, '' 2001 yılından bu yana bu siteye göz koymuş art niyetli bürokratlar nasıl olur da konutları depremzedelerden gasp ederiz formülleri aramışlardır. Depremzedeler bu konutlara girerken kiracı statüsüne sokmak için uyduruk belgeler hazırlanarak, depremzedelerin kiraya ödemeye mecbur bırakılmıştır'' diye konuştu. Kendilerinden kira alınmaması için başlatılan hukuki süreçte mahkemenin depremzedeler lehine karar verdiğini hatırlatan Uğur, şöyle konuştu: '' Yargı, kira alınmasının yasal olmadığı hükmünü vererek Kocaeli Valiliğine 'buradan elini, ayağını çek' demiştir. 2004 yılındaki nihai karar 6 yıl bizlerden gizlenmiştir. Şimdi Kocaeli Valiliği, 'İlk 5 yıl kira almadık' diyor. Banka dekontları elimizdedir. Kocaeli Valiliği yalan söylüyor. Bütün bu entrikalara ve baskılara karşı Arızlılı depremzedeler hak arama mücadelesi başlatmıştır.'' Kocaeli Valiliğinin Arızlıların meşru mücadelesini bastırmaya çalıştıklarını öne süren Uğur, ''Bugün geçim sıkıntısı ve işsizlikle boğuşan Arızlılı depremzedelere icra yoluyla baskı kurulup TOKİ'ye yönlendirilmek isteniyor. Biz Kocaeli Valiliğinde tapu istemiyoruz. Barınma hakkımızın güvence altına alınmasını istiyoruz. Kocaeli Valiliğinin 'Bunlar tapu İstiyor' sözü yalandır. Bizler mülteci değiliz. Arızlı halkı kesinlikle konutlardan çıkmayacaktır'' dedi. Basın açıklamasının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına yürümek isteyen grubu polis, yolu araç trafiğine kapattığı gerekçesiyle engellendi. Tek sırayla ve slogan atmadan yürümesi karşılığında polisten izin alan göstericiler, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına gelerek bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı. Öte yandan, grup içerisinde yarı çıplak vaziyette eyleme katılan üç kişi ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.