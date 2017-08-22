Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 8 astsubay adliyede

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28\'i muvazzaf 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Kocaeli, Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla\'da düzenlenen operasyonlarla 27 kişi gözaltına alındı. 5 kişi ise aranıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından gözaltına alınan 8 astsubay Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.
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