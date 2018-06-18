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Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu (2)

YOLLARDA YOĞUNLUK GECE DE DEVAM ETTİ Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu gece de devam etti

18 Haziran 2018 01:53

YOLLARDA YOĞUNLUK GECE DE DEVAM ETTİ
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu gece de devam etti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı. İstanbul istikametinde sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametindeki yoğunluğun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Ankara istikametinde ise trafik yoğunluğunun azaldığı dikkati çekti.

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