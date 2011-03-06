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KOCAELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 22 YARALI KOCAELİ (A.A)

06 Mart 2011 14:33

-KOCAELİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 22 YARALI KOCAELİ (A.A) - 06.03.2011 - Kocaeli'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi'ne giden Metin Öner Özkan'ın kullandığı 39 DY 658 plakalı yolcu otobüsü, Körfez ilçesi D-100 karayolunun Hereke Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, yolcular Samet ve Fahriye Akarsu, Deniz Üçekli, Müge Çakırel, Efe Erencen Saygun, Erdinç Saygun, Şener Yalçın, Deniz Çiçekli, Hülya Tomurcan, Fatma ve Funda Bolat, Yeliz ve Yücel Demir, Demet Yücel, Ayşegül Sever, Mehmet, Eda, Sevim ve Seda Konakyeri, Süleyman Taha, Sude ve Ebru Özşan hafif yaralandı. Yaralılar, Derince ve İzmit Seka devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yaklaşık yarım saat sonra, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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