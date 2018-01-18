T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de, TSK'nın 'Mahrem abileri' tutuklandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 'mahrem abi' olan meslekten ihraç edilen 3 öğretmen tutuklandı

18 Ocak 2018 18:11

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan \'mahrem abi\' olan meslekten ihraç edilen 3 öğretmen tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Ocak\'ta FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanması yönelik düzenlenen operasyonda 26 askeri personel hakkında yakalama kararı verilmiş ve 21 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında alınan ifadeler ve itirafçıların beyanları doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sözde \'mahrem abisi\' olduğu belirlenen meslekten ihraç edilen öğretmenler M.G., R.G. ve R.K.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİ FETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriKocaeli Cumhuriyet BaşsavcılığıOcak FETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriOperasyonTürk Silahlı KuvvetleriEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24