Kocaeli'de, TSK'nın 'Mahrem abileri' tutuklandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan \'mahrem abi\' olan meslekten ihraç edilen 3 öğretmen tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Ocak\'ta FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanması yönelik düzenlenen operasyonda 26 askeri personel hakkında yakalama kararı verilmiş ve 21 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında alınan ifadeler ve itirafçıların beyanları doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sözde \'mahrem abisi\' olduğu belirlenen meslekten ihraç edilen öğretmenler M.G., R.G. ve R.K.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.