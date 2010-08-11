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KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 15 YARALI KOCAELİ (A.A)

11 Ağustos 2010 14:00

-KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 15 YARALI KOCAELİ (A.A) - 11.08.2010 - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Şirinyalı mevkisinde Hayrettin Doğu'nun kullandığı 34 UT 7678 plakalı tır bariyerlere çarparak D-100 karayoluna geçti ve devrildi. Bu sırada D-100 karayolunda seyreden, Gebze'deki bir fabrikanın çalışanlarını taşıyan Erol Tekinalp yönetimindeki 41 P 2717 plakalı servis otobüsü, sürücünün tıra çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilerek sürüklendi. Otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücüler Doğu ve Tekinalp ile otobüste bulunan Erdal Karabulut, Burak Çeker, Sercan Özcan, Tuncay Mengüloğlu, Hüseyin Kıyık, Nurhan Cömert, Seçkin Gürkan, Eren Öztürk, Ali Osman Marakcı, Alaaddin Öztürk, Sinan Aytaç ve Süleyman Kırık, Derince Eğitim ve Araştırma, Nusret Yıldırım da İzmit SEKA Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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