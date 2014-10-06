Evi terk eden karısını 20 kez bıçakladı

Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde 25 yaşındaki Okan Bingöl, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terkeden ve Darıca’daki yakınlarının yanına gelen eşi 2 çocuk annesi 20 yaşındaki Kader Bingöl’ü, konuşmak için çağırdığı parkta 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kader Bingöl, şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettiği ve kendisine şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Okan Bingöl’ü terkederek Darıca’daki yakınlarının yanına geldi. Yaklaşık bir aydır eşini arayan ve onu Darıca’daki yakınlarının yanında bulan Okan Bingöl, konuşmak için Darıca’daki Abdi İpekçi Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi üzerindeki Şehit Fatih Duman Parkı’na çağırdı. Burada buluşan genç çift iddiaya göre yine tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Okan Bingöl, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak rastgele sapladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yere düştükten sonra da kadını bıçaklamaya devam edip tekmeledi. Göğüs ve karın bölgesinden 20 bıçak darbesi alan Kader Bingöl, olay yerinde can verirken, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Okan Bingöl’ü olay yerinde elinde bıçakla yakaladı.

Okan Bingöl gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.