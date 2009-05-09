Kocaeli’de şüpheli ölüm

Kocaeli'de bacağındaki ağrı nedeniyle hastaneye giden lise öğrencisi, muayenenin ardından döndüğü evinde yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Başiskele ilçesi Tepecik köyünde oturan lise öğrencisi Sezgin Ay (16) dün akşam bacağındaki ağrı nedeniyle ailesi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada muayene olan öğrenci, daha sonra evine gönderildi.



Ay, bu sabah yaşamını yitirdi.



Asri Mezarlık Morgunda otopsi yapılan Sezgin Ay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Sezgin Ay'ın ağabeyi Murat Ay, AA muhabirine, bacağındaki ağrıdan şikayet eden kardeşini Kocaeli Devlet Hastanesine götürdüklerini, muayenenin ardından eve döndüklerini, ancak kardeşinin bu sabah yaşamını yitirdiğini belirterek, hastane yetkilileri hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

