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Kocaeli'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 15:21

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenlendi. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1\'inin örgüte eleman temin ettiği, Suriye uyruklu 1 kişinin ise Suriye\'de terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 5 kişinin ise PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürülürken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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