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Kocaeli'de meydan savaşı gibi aile kavgası!

Kavga sonrası çeşitli yerlerinden yaranan 9 kişi bölgede bulunan hastanelere sevk edildi

23 Mayıs 2016 16:04

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kalabalık grup sokak ortasında birbirine girerken, tekme, yumruk, taş ve sopalar adeta havada uçuştu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sabah saatlerinde neşeyle başlayan bir düğün, akşam saatlerinde kavga ile sona erdi. Düğünde şarkı isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen düğünde iki aile tekme tokat birbirlerine girdi. Kavgaya erkeklerin yanı sıra kadınlar ve çocuklar da karışınca ortaya kan donduran görüntüler çıktı. Kavga sırasında kadınlar ellerine aldıkları kaldırım taşlarını karşı gruba fırlattı.

DHA’nın haberine göre, sopalar ve demir çubukların karıştığı kavga daha da büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Polis ekipleri zaman zaman havaya ateş açarak, grupları ayırmaya çalıştı. Ekipler biber gazı da kullandı. Kavga çıkan mahalleye çevik kuvvet polisleri de sevk edildi.

Kavga sonrası çeşitli yerlerinden yaranan 9 kişi bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. Kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

 

 

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