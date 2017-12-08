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Kocaeli'de 'mahrem abi' operasyonu: 5 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri personelden sorumlu 'mahrem abi' oldukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı

08 Aralık 2017 20:49

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri personelden sorumlu \'mahrem abi\' oldukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen ve askeri personelden sorumlu \'mahrem abi\' oldukları değerlendirilen farklı meslek gruplarından 8\'i ihraç 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Aydın, Eskişehir ve Çorum\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8\'i ihraç 13 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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