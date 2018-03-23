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Kocaeli'de İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunmasına idari soruşturma

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce mehter takımının, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunması üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı

23 Mart 2018 14:05

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nce mehter takımının, İstiklal Marşı\'nın ilahi gibi okunması üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı\'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu\'nda düzenlenen \'Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası\'nda İstiklal Marşı, mehter takımınca ilahi gibi seslendirirken, salondakiler de saygı duruşunda bulundu. Mehter takımının, İstiklal Marşı\'nı ilahi gibi seslendirmesi tepkilere neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nce İstiklal Marşı\'nın farklı seslendirilmesi üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı\'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi. 

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