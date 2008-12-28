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Sosyal Güvenlik

Kocaeli'de işçiler D-100 karayolunda eylem yaptı

Kocaeli'de, fabrikalarından işçi çıkarılacağını öğrenen 150 işçi, 20 kilometre yürüyerek durumu protesto etti.

28 Aralık 2008 02:00

Kocaeli'de, fabrikalarından işçi çıkarılacağını öğrenen 150 işçi, 20 kilometre yürüyerek durumu protesto etti.

Arslanbey beldesindeki Tezcan Galvanizli yapı elemanları fabrikası çalışanları, işçi çıkarılacağı söylentisi üzerine iş çıkışında servislere binmeyerek yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kocaeli kent merkezine yürüyen işçiler oturma eylemi yaptı.

Polis, D-100 karayolunda güvenlik önlemi aldı, işçilerin yürüyüşünü takip etti.

İşten çıkarmaların durdurulmasını isteyen işçiler oturma eyleminin ardından dağıldı.

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