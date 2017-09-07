Kocaeli'de halk otobüsü TIR'a çarptı; 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsü, önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gebze Anibal kavşağında meydana geldi. Gebze ile İzmit arasında yolcu taşıyan Mehmet Sol idaresindeki 41 J 6014 plakalı özel halk otobüsü önünde ilerlemekte olan Muhammet Göçmen idaresindeki 34 TL 2485 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Halk otobüsünde bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle aracın içerisinde sağa sola savruldu.

Yaralanan yolcular kendilerini otobüsten dışarı attı. Vatandaşlar yaralanan kişileri kaldırımda sandalyelere oturttu.

112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)