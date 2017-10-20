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Kocaeli'de FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 18 polis gözaltına alındı

20 Ekim 2017 13:27

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'nin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 18 polis gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında \'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü\'ne üye olmak\' suçundan meslekten ihraç edilen 20 polisin gözaltına alınması kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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