-Kocaeli'de fabrika yangını KOCAELİ (A.A) - 24.08.2011 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kimyasal maddeler üretilen fabrikanın deposunda çıkan, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddeler üretilen şirkete ait fabrikanın deposunda bulunan tiner solvent maddeler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Fabrikadaki güvenlik görevlilerin yangını fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında fabrikadan çıkan yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerinin ayran içtiği görüldü. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu. Bu arada, fabrikadaki bazı görevliler, yangını görüntülemeye çalışan gazetecilere müdahale etmeye çalıştı.