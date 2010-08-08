-KOCAELİ'DE EL KAİDE OPERASYONU: 15 GÖZALTI KOCAELİ (A.A) - 08.08.2010 - Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, Afganistan'da silahlı eğitim aldıkları belirtilen 3 kişinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince yaklaşık 11 ay önce başlatılan çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı bir grup tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze'de 4, Darıca'da ise 12 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 15 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile aralarında CD ve DVD'lerin de bulunduğu çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar arasında bulunan S.M, E.H. ve Ü.B'nin bir dönem Afganistan'a giderek bomba yapımı ve silahlı eğitim aldığı bildirildi. Zanlıların, Darıca'da kurdukları bir dernekte örgütsel propaganda yaptıkları ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.