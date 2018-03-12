Kocaeli'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, deniz kenarında 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu sanılan ceset bulundu.

Yarımca sahilinde özel bir liman sahası içindeki deniz kenarında hareketsiz yatan birini gören liman çalışanları, polisi ve 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede 50 yaşlarındaki erkek vücudunda herhangi bir yara ve darp izi bulanmadığı görüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen erkek cesedi otopsi için Körfez Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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