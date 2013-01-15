Kocaeli'de meydana gelen olayda, anne ve yaşları 7, 5 yaşlarındaki iki çocuğu 6 gün sonra evlerinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Evde bulunan 1 aylık olan bebek de açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti. Haber alınamayan baba aranıyor.



Kocaeli'de bir anne ile 3 çocuğu evinde ölü bulundu.

İzmit Kocatepe Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi 64. Sokak'taki 4 numaralı binanın 1'inci katındaki dairenin kapısının açık olduğunu gören ev sahibi Bayram Varol içeri girdi.

Evde anne ile 3 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaşan Varol, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne Aysel Geniş'in (25) boğularak, 6 yaşındaki Gökdeniz ve 5 yaşındaki Görkem Geniş'in bıçakla öldürüldüğünü belirledi.

Yetkililer, ölü bulunan 1 aylık Aysima bebeğin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını bildirdi.

Anne ve 3 çocuğunun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, kendisinden haber alınamayan baba Ramazan Geniş'in bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.