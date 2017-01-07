Kocaeli'de anne- oğul birbirini bıçakladı!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.A. uyuşturucu alabilmek için istediği parayı vermeyen annesi E.D.'ye saldırdı. M.A. kavga sırasında elindeki bıçağı, annesinin göğsüne ve koluna sapladı. M.A.'nın düşürdüğü bıçağı alan E.D. ise oğlunu bıçakladı. Yaralanan anne - oğul tedavi altına alındı.

Doğan haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olay gece saatlerinde, Kocaeli Başiskele Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olan 33 yaşındaki M.A. babasından boşanan annesi E.D.'den uyuşturucu alabilmek için para istedi. M.A. annesinin para vermek istememesi üzerine saldırdı. M.A. kavga sırasında elindeki bıçağı, annesinin göğsüne ve koluna sapladı. M.A.'nın düşürdüğü bıçağı alan E.D. ise oğlunu bıçakladı. E.D. ile birlikte aynı evde bulunan bir kişi 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve oğluna müdahalede bulundu. Yaralanan M.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, annesi E.D. ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.D. sağlık görevlilerine "Kurtarın beni" diye haykırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, E.D. ile birlikte aynı evde olan bir kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.