-KOCAELİ'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydanı geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere beldesi yakınlarında saat 04.09'da deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü, 4,3 olarak tespit edildi. -KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu. Merkez üssü Gölcük-Değirmendere olan 4.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkıp battaniyelere sarılı olarak sokakta veya otomobillerinde bekledi. Korkudan gözyaşlarına hakim olamayan bazı kadınları ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Deprem korkusuyla evlerinden çıkanlardan bazıları soğuk havanın da etkisiyle bir süre sonra evlerine geri döndü, ancak bazı vatandaşların dışardaki bekleyişi sürüyor. Bu arada, depremin İzmit ve Karamürsel ile çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.