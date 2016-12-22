Kocaeli'de 12 kişi 'FETÖ'den tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 56 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 6'sı kadın 18 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullananlar arasında kırmızı listede oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarından 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 56'sı gözaltına alınmıştı.