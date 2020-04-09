T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor

Derince ilçesinde 250 yataklı sahra hastanesi yapımı için çalışmalar başladı

09 Nisan 2020 17:18

Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla Derince ilçesinde 250 yataklı sahra hastanesi yapımı için çalışmalar başladı.

Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında bulunan eski askeri hastane alanına sahra hastanesi yapımına karar verildi.

Alınan kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastanenin yapılacağı alanda düzeltme çalışmaları başladı. Sabah saatlerinde iş makineleri ile çalışmalara başlayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Arazide yapılacak düzeltme çalışmalarının ardından hastanenin inşaatına başlanılacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen hastanenin 250 yataklı olması planlanıyor.



ETİKETLER

kocaelisahra hastanesiKocaeli İl Pandemi Kurulu250 yatakDerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24