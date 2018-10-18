Kocaeli ve Sakarya'da otomobil ile ziynet eşyası çalan 3 kişi yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ ve Sakarya\'da evlerin önlerindeki park halindeki otomobiller ile girdikleri evlerden altın ve nakit para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Kartepe ilçesinde 4 Nisan tarihinde bir eve giren 3 kişi, yaklaşık 40 bin lira değerindeki altını ve evin önünde park halinde duran 200 bin lira değerindeki otomobili çaldı. Aynı kişiler geçtiğimiz Pazartesi günü Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde 3 ayrı evden toplamda 55 bin liralık ziynet eşyası Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde ise 2 ayrı evden 20 bin liralık ziynet eşyası ve 80 bin liralık fotoğraf makinesi ekipmanı çalarak kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin durumu fark edip polis ekiplerine bildirmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Mobese kayıtları inceleme altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından evlere giren hırsızların daha önce benzer suçlardan birçok kaydı bulunan M.E.(23), B.M.(28), ve A.O.K.(19) olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hırsızların adresini belirledi. A.O.K, İstanbul Sultanbeyli\'de başka bir hırsızlık olayına karıştığı sırada yakalanırken, diğer iki şüpheli kullandığı otomobilin İzmit Kuruçeşme Gültepe Tünelleri mevkine doğru ilerlediği bilgisini alan polis ekipleri otomobili durdurarak, M.E. ve B.M.\'yi de gözaltına aldı. Hırsızların üzerleri ve otomobilde yapılan aramada 2 çanta içerisinde 5 fotoğraf makinesi, 3 objektif, kurusıkı tabanca ve 20 bin liralık ziynet eşyası ele geçirdi. Hırsızlar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

FOTOĞRAFLI