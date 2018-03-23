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Kocaeli ve Sakarya'da her yer toza bulandı

Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ ve Sakarya'da, toz taşınımı nedeniyle her yer toza bulandı

23 Mart 2018 14:09

Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ ve Sakarya\'da, toz taşınımı nedeniyle her yer toza bulandı. Araçlar, tozla kaplanırken, sürücüler, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Kocaeli ve Sakarya\'da, gece saatlerinde, toz taşınımı meydana geldi. Sabah bulanık havayla karşılaşan kent sakinleri, araçlarının tozla kaplandığını gördü. Sürücüler, yola çıkaracakları araçlarının camlarını temizledi. İş yerlerine gitmek üzere yola çıkanlar, D- 100 üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara girerek, araçlarını yıkattı. Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümü çalışanı, \"Araçlar tozla kaplandı. Araçlarını yıkatmak isteyenler nedeniyle ilk defa bu kadar yoğunlukla karşılaşıyoruz\" dedi. İşe giderken, aracını yıkatan Filiz Bozan ise \"Bütün araçlar, tozla kaplandı. Aracımızı yıkatmak zorunda kaldık\" diye konuştu.

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