Kocaeli Taner ile direniyor



Turkcell Süper Lig'de zor günler geçiren Kocaelispor, kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u Taner Gülleri'nin attığı golle mağlup ederek ligde kalma umutlarını artırdı.



Turkcell Süper Lig'de dipten kurtulma mücadelesi veren Kocaelispor, evinde Eskişehirspor'u 84. dakikada golcüsü Taner Gülleri'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi olmayı başardı.



Ev sahibi ekipte Erhan Altın, kalede Kılıçarslan'a görev verirken hücum hattında da klasik ikilisi Agbetu ve Taner Gülleri'ye şans tanıdı.



Eskişehirspor'da ise Rıza Çalımbay ideal onbirine yakın bir takımla mücadele etti.



İlk yarıda ev sahibi Kocaelispor daha etkili görünürken, bu pozisyonlardan Taner Gülleri ve Agbetu faydalanamadı ve devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda her iki takımın da karşılıklı atakları görünürken, ev sahibi Kocaelispor özellikle Taner Gülleri ile pozisyonlar üretmeye çalıştı.



Taner Gülleri aradığı golü 84. dakikada buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 Kocaelispor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Kocaelispor puanını 19'a yükseltirken, Eskişehirspor da 27 puanda kalmış oldu.



KOCAELİSPOR: 1- ESKİŞEHİRSPOR: 0

Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Köse, Mehmet Metin

Kocaelispor: Kılıçarslan, Ross, Muhammed Özdin, Sadıgov, Ergün Teber, Levent Kartop, Adem, Nsumbu, Murat Hacıoğlu, Taner Gülleri, Agbetu

Eskişehirspor: İvesa, Sezgin Coşkun, El Saka, Vucko, Murat Önür, Bülent Ertuğrul, Koray, Emre Toraman, Bülent Kocabey, Youla, Batuhan

Gol: Dk. 84 Taner Gülleri (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Emre Toraman'ın ceza alanı dışından paslaşarak kullandığı serbest atışta kaleci Kılıçarslan topu kontrol etti.



10. dakikada Murat Hacıoğlu'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Muhammet Özdin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında Eskişehirsporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.



30. dakikada Nsumbu'nun sağdan yerden pasında ceza alanı içindeki Adem, topu daha uygun pozisyondaki Taner Gülleri’ye aktardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.



33. dakikada soldan gelişen Kocaelispor atağında Murat Hacıoğlu'nun pasında ceza alanında topla buluşan Agbetu meşin yuvarlağı daha gerideki Adem'e aktardı. Uygun pozisyondaki bu futbolcunun vuruşunda top auta çıktı.



34. dakikada Agbetu'nun pasında topla buluşan Taner Gülleri sağdan çalımlarla ceza alanına girdi. Çapraz pozisyonda kaleci İvesa ile karşı karşıya kalan Taner Gülleri'nin vuruşunda top uzak kale direğine yakın noktadan auta gitti.



41. dakikada ceza alanındaki karambol pozisyonunda topu önünde bulan Agbetu'nun set şutunda kaleci İvesa'nın yatarak müdahale ettiği top direğe çarparak geri döndü. İvesa, Kocaelisporlu oyunculardan erken davranarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

