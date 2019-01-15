T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 13 ilde 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi

15 Ocak 2019 14:19

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 13 ilde 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17\'si görevde olan 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van\'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİTKocaeli DHAKOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Türk Silahlı KuvvetleriKocaeliKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Türk Silahlı KuvvetleriKocaeli Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24