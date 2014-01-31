Kocaeli Emniyeti'nde deprem

17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Emniyet Müdürlüklerindeki değişiklikler sürüyor. İki hafta önce Hulusi Çelik'in yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Levent Yarımel'in isteğiyle, il genelinde birçok müdürlerin yerleri değişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde, aralarında ilçe emniyet müdürleri ile şube müdürlerinin de bulunduğu birçok müdür ve amirin görev yerleri değiştirildi.

Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, Asayiş Şube Müdürü Uğur Eldemir Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Derince İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Trafik Tescil, Cengiz Topel Havalimanı, Yabancılar Şubesi, Personel ve Bütçe Şube Müdürleri de başka görevlere atandı. Müdürlerin değişiminin ardından amir rütbesindeki birçok polisin de görev yerinin değişeceği belirtildi.