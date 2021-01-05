Kocaeli’de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’de İsa Kösecik, boşanma aşamasındaki eşi Sevda Kösecik'i çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Kartepe’ye bağlı Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce eşiyle ayrılma kararı alan Sevda Kösecik, üç çocuğuyla birlikte başka bir eve taşındı. Bugün sabah erken saatlerde konuşmak için eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gelen İsa Kösecik Sevda Kösecik’i bıçakladı. Ağır yaralanan Sevda Kösecik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan İsa Kösecik’i yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği İsa Kösecik’i gözaltına aldı. (DHA)