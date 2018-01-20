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Kocaeli Birlikspor-Menemen Belediyespor: 1-3

Kocaeli Birlikspor-Menemen Belediyespor: 1-3 Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA) STAT: Alparslan Türkeş Stadı HAKEMLER :Batuhan Gültek (x), Emre Doğu (x), Çetin Öncel (x) KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Muhammet (xx), Yahya Kemal (xx), Berat Demir (xx

20 Ocak 2018 19:16

Kocaeli Birlikspor-Menemen Belediyespor: 1-3

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)
STAT: Alparslan Türkeş Stadı
HAKEMLER :Batuhan Gültek (x), Emre Doğu (x), Çetin Öncel (x)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Muhammet (xx), Yahya Kemal (xx), Berat Demir (xx) (Dk.56 Kemal xx), Raif (xx)(Dk.79 Berat Aydın), Melih (xx), Semih Üstün (xx), Talha(xx), Emrecan (xx)(Dk.75 Semih Sergen), Batuhan (xx), Mehmet Mustafa (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx) - Cihan (xx), Veli (xx), Taşkın (xx), Samet (xx)(Dk.84 Ardağan), Yasin (xx), Murat (xx), Semih Ceylan, Yıldıray (xx)(Dk.62 Ömer xx), Samed Ali (xx)(Dk.79 Aytaç), Kerem (xx)
GOL: Dk. 86 Batuhan (pen) (Kocaeli Birlikspor), Dk.15 Yıldıray, Dk.76 Kerem, Dk.78 Samed Ali (Menemen Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.52 Muhammet (Kocaeli Birlikspor), Dk.55 Murat (Menemen Belediyespor)
SARI KART: Berat, Kemal (Kocaeli Birlikspor), Yasin, Yıldıray (Menemen Belediyespor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birlikspor sahasında Menemen Belediyespor\'a 3-1 yenildi.
15\'nci dakikada serbest atışı kullanan Yıldıray\'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
17\'nci dakikada Batuhan\'ın ceza sahasına ortaladığı pasla buluşan Berat Demir\'in şutunda top auta gitti.
52\'nci dakikasında rakibine sert faul yapan Kocaeli Birlikspor\'dan Muhammet gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
55\'inci dakikada Murat gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
76\'ncı dakikada Semih\'in ceza sahası içine ortasında Kerem topu filelerle buluşturdu: 0-2.
78\'inci dakikada Ömer’in pasında topla buluşan Samed Ali topu boş filelere gönderdi: 0-3.
86\'ncı dakika Melih ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Batuhan penaltı atışını gole çevirdi: 1-3.
Menemen Belediyespor, Kocaeli Birlikspor\'u 3-1 yendi.

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