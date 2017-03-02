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Kocaeli Belediyesi su faturasından "Su kayıp kaçağına HAYIR" yazısını çıkardı

Belediye, faturalarda yeni düzenleme yaptı

02 Mart 2017 13:45

AKP'li Kocaeli Belediyesi'ne bağlı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU), su faturalarında yıllardır yer alan ve kaçak suya ilişkin yayınlanan ‘HAYIR' ibaresini çıkardı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, daha önceki faturaların üst bölümünde mavi şerit üzerinde ‘Su Kayıp-Kaçağına HAYIR' yazısı yer alıyordu. Belediye ani bir kararla bu yazıyı referandum öncesi sildi. Yeni faturalarda “Temiz su insani bir haktır. Sağlıklı üretim bizden tasarruflu tüketim sizden. Sudan güç aldık” gibi bilgilendirme yazıları yer aldı.

Böylelikle belediyenin büyük önem verdiği, vatandaşlara kaçak su kullananları ihbar çağrısı yaptığı ve kullanılmaması hakkında uyarıda bulunduğu yazı, artık faturalarda yer almıyor.

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