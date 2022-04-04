Kocaeli Belediyesi'nden 'Arapça durak ismi' açıklaması: Yazılım hatası

Kocaeli'de belediye otobüslerinde Türkçe durak isimlerinin altına Arapçasının da yazıldığı görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Arapça durak isminin yazılım hatasıyla ekrana yansıdığını belirtti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüs bilgilendirme ekran yazılımı, dünyadaki birçok ülkede ve bir çok dilde faaliyetlerini sürdüren Kentkart A.Ş tarafından yapılmaktadır. Bilgilendirme ekranlarının yazılım özelliklerinde, uluslararası birçok dilde seçenek bulunmaktadır. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde, Türkçenin dışında başka bir dilde bilgilendirme metni kullanmamaktadır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her araç için ayrı yazılım bilgilendirme ekranları bulunmakta ve sistem ekranları birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Kocaeli genelinde hizmet veren 457 Ulaşımpark aracında yapılan kontroller sonucunda, 4 araç ekranında farklı dillerde bilgilendirme metninin yer aldığı tespit edilmiştir. Arapça, İngilizce ve Fransızca gibi dillerin seçilmemesine rağmen yazılım hatası olarak, kendiliğinden ekrana yansıdığı görülmüştür.

"Hatanın giderilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır"

Sosyal medya paylaşımlarında yer alan fotoğraflara dikkatli bakıldığında, Arapça kelimelerin yanı sıra “14 dakika” yerine, İngilizce “14 mins” in de yazıldığı görülmektedir. Tespit sonrası Kentkart’la görüşmeler hemen yapılarak, hatanın giderilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.”